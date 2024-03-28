DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış: 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' Yerel seçimlerde tedirginlik yaşayan, CHP için adaylıktan çekilmesi adına baskılara maruz kalan DEM Parti İBB adayı Meral Danış Beştaş, yaptığı paylaşımla seçimlere girmekte kararlı olduğunu açıkladı.

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ensonhaber.com

Seçimlere kısa süre kala krizin yaşandığı bir diğer parti, CHP'nin ardından DEM Parti oldu.

Muhalefette aylarca süren tartışmalar ve anlaşmazlıklar, bu kez kent uzlaşısı altında anlaşma sağladığı DEM Parti'de yaşandı.

Bunun nedeni ise Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un iddialı bir aday olması.

Sahada yoğun ilgi gören, projeleriyle dikkat çeken ve 7'den 70'e herkesin sevgisi ile desteğini kazanan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için endişeye yol açtı.

DEM Parti'nin İstanbul adayı tedirgin ediyor

Bu nedenle CHP için pazarlıklar yaparak destek aldığı DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması, krizin başlıca nedenlerinden oldu.

Şimdi ise seçime sayılı günler kala DEM Parti cephesinde kimi isimler CHP'ye destek isterken kimileri ise kendi adayları için sahaya çıkıp CHP'yi eleştiriyor.

Baskıları ti'ye aldı

Partinin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş da bu süreçte yoğun baskılara uğruyor.

AK Parti'nin seçimi kazanmaması için adaylıktan çekilmesi yönünde baskılar alan Beştaş ise söylenenleri ti'ye alarak bir paylaşımda bulundu.

"Asla çekilmeyeceğim"

Meral Danış Beştaş, şu ifadelere yer verdi:

"Herhangi biri: Adaylıktan çekilecek misiniz?

Ben: Çekilmeyeceğim asla çekilmeyeceğim sonuna kadar buradayız bu seçimlere gireceğiz."

Muharrem İnce'ye de baskı yapılmıştı

Benzer durum, geçtiğimiz genel seçimlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye de yapılmıştı.

Adaylıktan çekilmesi ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapılan İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekilmişti.

Nedeni ise iftiralara maruz kalan Muharrem İnce hakkında ortaya atılan porno kaseti iddiaları oldu.