DEM Parti'de yerel seçim krizi! 'Aday mı çıkarsak, ittifak mı kursak' Seçim öncesi CHP ile pazarlıklar yapan DEM Parti, kendi içinde fikir ayrılığına düşmüş durumda. Eş genel başkanlardan biri 'kendi adayımızı çıkaralım' derken diğeri ise ittifak kurmaktan yana.

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Yerel seçim öncesi gözler partilerde.

Muhalefette belirsizlikle başlayan süreç krizle devam ediyor.

CHP'nin kaderi tamamen DEM Parti'nin alacağı karara bağlı.

CHP'de İstanbul endişesi

Parti cephesinde en çok önem arz eden il İstanbul. Bu kapsamda DEM Parti ile aynı masaya oturan ve ittifak görüşmeleri yapan CHP'de büyük bir endişe hakim.

Bunun bir diğer nedeni de Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum.

Eş başkanlar ikiye bölündü

Hal böyle olunca oklar DEM Parti'ye çevrildi. Pazarlıklar yapılırken partinin kendi içinde yeni bir kriz ortaya çıktı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in aktarımına göre; DEM Parti eş genel başkanları ikiye bölünmüş durumda.

Tuncer Bakırhan İstanbul’da aday çıkarmaktan yana görüş bildirirken, Tülay Hatimoğulları ise ittifaktan yana olduğu öne sürüldü.

CHP'nin tüm umudu DEM Parti

DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda Ekrem İmamoğlu oyların bölüneceğini düşünerek İBB Başkanlığı'na veda etmenin endişesini yaşıyor.

İyi Parti'den de destek alamayınca parti adeta yalnız kalmış ve kaderini DEM Parti'ye bağlamış durumda.

CHP, 2019 yılında aldıkları destekle İstanbul'u kazandıklarının farkında.

Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için başvuru

Dün ise DEM Parti'de yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul'da aday olabileceğini duyurmuştu.

CHP'yi tedirgin eden iddiaların ardından resmi adımın geldiği ve Demirtaş'ın DEM Parti'ye resmi başvuru yaptığı öne sürüldü.