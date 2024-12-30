DEM Parti'den İmralı açıklaması: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz

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Ekim ayında Türkiye'nin terör meselesinin çözümüne ilişkin girdiği yeni dönem kapsamında adımlar atılmaya devam ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile kamuoyunun gündemine oturan gelişmeler neticesinde DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı Adası'nda tutulan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşmenin ardından 7 maddelik bir açıklama yayınlanırken detaylı basın bilgilendirmesi yapılmadı.

Kamuoyunda kapsamlı bir değerlendirme yapılmadığına yönelik tartışma başlarken Buldan ve Önder, bunun nedenini yine kısa bir yazılı açıklama ile duyurdu.

"ÖNCEKİ SÜREÇLERDEN ÇOK DAHA MUTLUYUZ"

Sürece saygı açısından geniş bir değerlendirmede bulunamayacaklarını ifade eden ikili, geçmişte yaşanan tüm süreçlerden daha mutlu olduklarını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız.

Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği.

Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz.

Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız."

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