DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası 7 maddelik açıklama

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Türkiye, siyaset arenasında önemli ve tarihi gelişmeler yaşıyor.

Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısı sonrası dün, DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin bugün yazılı açıklama yapıldı.

Görüşmeye ilişkin, "Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" denilirken şu ifadelere yer verildi:

"EN ÖNEMLİ ZEMİNLERDEN BİRİSİ TBMM'DİR"

"- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

"SAYIN BAHÇELİ VE SAYIN ERDOĞAN'IN GÜÇ VERDİĞİ YENİ PARADİGMAYA, POZİTİF ANLAMDA GEREKLİ KATKIYI SUNACAK KARARLILIĞA SAHİBİM"

- Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

"ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM"

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

"DEVİR KARDEŞLİK DEVRİ"

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."