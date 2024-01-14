DEM Parti'den Mardin adaylığını duyuran Ahmet Türk geri çekildi: Aktif siyaseti bırakıyorum... 2014 ve 2019 yıllarında belediye başkanı seçilen ve PKK ile ilişkisi nedeniyle yerine kayyum atanan Ahmet Türk, 2024 yılı yerel seçimleri için duyurduğu Mardin adaylığını geri çekti.

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Yerel seçimlere tam olarak 77 gün kaldı.

Partiler ve adaylar seçim çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin hamleleri ise merak ediliyor.

Şimdilerde yan yana boy gösterdiği CHP'den özel ilgi gören DEM Parti, Ahmet Türk'ün aday adaylığı ile gündeme geldi.

Belediye kaynaklarını PKK'ya aktaran yerel yönetimlere karşı alenen bir tutum ortaya koyan DEM Partili Ahmet Türk, Mardin'den adaylığını koydu.

Adaylıktan çekildi

Mardin'in 2 kez görevden alınması ile tanıdığı Ahmet Türk'ün adaylık maratonu çok da uzun sürmedi.

Ahmet Türk, mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler için yaptığı aday adaylığı başvurusunu geri çektiğini bildirdi.

DEM Parti, dün 10 ilde adaylar, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerini belirlemek için halk oylaması gerçekleştirdi.

Barajı geçemedi

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan Ahmet Türk, daha önce yaptığı açıklamada ilk turda seçilmemesi halinde aday adaylığından çekileceğini söylemişti.

Ahmet Türk, dün gerçekleşen seçimlerde sandıktan birinci çıksa da yüzde 50+1 barajını geçemedi.

"Aktif siyasetten çekiliyorum"

Aday adaylığından çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

2 kez kayyum atandı

Ahmet Türk'ün, PKK ile bağlantısı nedeniyle yerine 2 kez kayyum atandı.

2014 yılında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Türk’ün yerine 2016 yılında kayyum atandı. Aynı durum 2019 yılında da devam etti.

2016 yılında görevden alınarak tutuklanan Ahmet Türk, 3 aya yakın bir sür tutuklu kaldı. Ardından ise sağlık sebepleri dolayısıyla tahliyesine karar verildi.

Ahmet Türk’ün 2. Dönem belediye başkanlığı yeniden görevden alınmasıya sonuçlandı.