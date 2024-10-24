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Siyasette gündem hareketli...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla daha da ısındı.

Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a işaret ederek, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın. Hodri meydan! Buna varız" demişti.

DEM'DEN İNİSİYATİF MESAJI

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti'den ilk açıklamayı Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları yapmıştı.

Hatimoğulları, Bahçeli'ye "Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalı. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" diye yanıt vermişti.

ÖCALAN'DAN İLK MESAJ

Siyaset arenasındaki açıklamaları izleyen süreçte ise dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

43 ay sonra DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

Öcalan, bugün yaptığı paylaşımda ise Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajını paylaştı.

DEM PARTİ'DEN DEĞERLENDİRME GELDİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Öcalan’la ilgili çıkışı, DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan’ın Öcalan’la görüşmesi ve bağlantılı diğer gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÖCALAN HAZIR, DEVLET HAZIR MI"

Çağrının asıl muhatabının Abdullah Öcalan olduğunu belirten Doğan, Öcalan'ın mesajını anımsattı.

Doğan, "İmralı hazır, sayın Öcalan hazır, demokratik siyaset hazır. Sıra bu çağrıyı yapanlar ve bu çağrıyı destekleyenlerde" dedi.

"ARTIK BU SÖZÜ HAYATA GEÇİRME ZAMANI"

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, şu ifadeleri kullandı: