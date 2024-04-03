DEM Partililer Van'ı karıştırdı! CHP'nin gönderdiği heyetten ilk açıklama CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal'dan oluşan heyet, Van'da DEM Partililer ile bir araya geldi.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı ancak bazı illerde hareketlilik sürüyor.

Bu illerden birisi de Van...

Van Büyükşehir Belediyesi’nde yarışı, oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci sırada tamamladı.

Ancak Zeydan’ın memnu hakları, seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı.

CHP heyet gönderdi

Van İl Seçim Kurulu, DEM Partili Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi.

Seçim Kurulu, mazbatanın AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesine hükmetti.

Yaşananların ardından Zeydan ve destekçileri şehri karıştırdı. Bunun üzerine ise CHP, Van'a heyet göndermeye karar verdi.

Heyet Van'a ulaştı

Aralarında Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu CHP heyeti, Van'a gelerek DEM Parti il binasını ziyaret etti. Tanrıkulu gerçekleştirilen ziyaret sonrasında basın açıklamasında bulundu.

Ayrıca CHP'li heyet ile DEM Partililerin yakınlığı ve samimiyeti de dikkati çekti. Tanrıkulu, bölgeye gelen Leyla Zana ile kucaklaştı.

CHP'den DEM'li Zeydan'a tam destek

"Koltuğa oturma mazbatayı al yırt. Sen o mazbatayı kabul etmezsen büyüksün." diyerek Zeydan'a destek veren Tanrıkulu, "Biz ve genel başkanımız bu kararın karşısındayız." dedi.