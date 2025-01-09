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Siyasette gündem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrasında yaşananlar.

DEM Parti heyetinin İmralı'da tutulan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi ve ardından başladığı TBMM turu, tüm dikkatlerin merkezi oldu.

Atılan adımların geleceği merak konusuyken Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın konuğu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da konu hakkındaki düşünceleri soruldu.

Net cevaplar vermekten kaçınan İmamoğlu, kendisinin fikirleri merak edilen birisi olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE TAHAYYÜLÜ OLAN BİRİYİM"

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Çoklu sorunların en etkin şekilde hayata dahil olduğu bir kentteyim. Tabii ki ben Türkiye tahayyülü olan biriyim. Türkiye’nin bugününde temel sorumlulukları olan birisiyim ama aynı zamanda Türkiye’nin geleceğinde tahayyülü olan hem şahsı adına hem partisi adına hem ülkesi adına bu konuda yoğun çalışmalar yapan birisiyim.

"ÜLKE İNSANI NE DÜŞÜNDÜĞÜMÜ MERAK EDER"

Bu manada biliyorum ki ülkemin insanları, Ekrem İmamoğlu bu ve benzeri konularda ne düşünüyor diye merak eder. Etmelidir de…

Benim de bunları bilmem, hazırlık yapmam, çok geniş ekiplerle bunları sorgulamam çalışmam gerek. Çok yönlü çalışıyoruz."