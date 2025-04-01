DEM yol haritasını belirleyecek: MYK toplanıyor

ANKA

Türkiye, tarihi bir sürece tanıklık ediyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terör örgütünün lağvedilmesi” çağrısının ardından, 27 Şubat 2025 tarihinde PKK lideri Abdullah Öcalan, örgüte seslenerek “tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” çağrısında bulundu.

Bu önemli gelişmenin üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçtikten sonra, DEM Parti yol haritasını belirlemek için harekete geçti.

11 NİSAN'DA TOPLANACAKLAR

DEM Parti, sürecin nereye evrileceğine dair tartışma yürütmek ve yol haritasını belirlemek üzere Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) 11 Nisan’da toplantıya çağırdı.

MYK’da sürece ilişkin nasıl bir yol izleneceği ele alınacak.

NE OLMUŞTU

DEM Parti, Öcalan'ın çağrısının ardından Parti yetkili kurullarını toplama kararı almıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın başkanlığında, 2 Mart Pazar günü Parti Meclisi (PM) ve il eşbaşkanları, 3 Mart Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve 5 Mart Çarşamba günü milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılmıştı.

Bu toplantıların ardından 101 merkezde halk buluşmaları düzenlenmişti.