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İHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı Terörsüz Türkiye döneminde tarihi gün geldi çattı.

1 Ekim 2024'te başlayan süreçte bugün daha önce İmralı'ya 2 kez giden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekli Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan 7 kişilik heyetle 3'üncü İmralı ziyareti gerçekleşti.

HEYET TAKSİM'E GELDİ

İmralı'dan ayrılan ve PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması beklenen heyet üyeleri İstanbul Taksim'deki açıklamanın yapılacağı otele geldi.

Heyet üyeleri burada partililer tarafından alkışlarla karşılandı.

Otele gelen ilk isim olan Önder'in "En erken ben mi geldim" sözleri ise gülüşmelere neden oldu.

Heyet'in 17.00'de açıklama yapması bekleniyor.