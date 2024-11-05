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Haber Merkezi

Siyasette gündem kayyum atamaları...

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk​, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevlerinden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç belediye başkanı hakkındaki terör örgütü üyeliğinden aldıkları cezalar ile aynı suçtan sürdürülen soruşturmalara dikkat çekildi.

Buna göre Mardin’de Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanvekili olarak görevlendirildi.

DEM PARTİLİ BELEDİYELER ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİ ÇÖPÇÜ KADROSUNA GEÇİRDİ

Batman Valisi Ekrem Canalp da Batman’da Sönük’ün yerine başkanvekili olarak getirildi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, belediyede başkanvekili olarak görev yapacak.

Yaşananların yankıları sürerken Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yaycı, DEM Partili belediyelerin gazi ve şehit yakınları çöpçü kadrosuna geçirdiğini iddia etti.

"TERÖRİSTLERİN EVLERİNİN ÖNLERİ ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE TEMİZLETİLİYOR"

Açıklamasına devam eden Yaycı, daha sonra Batman'da öldürülen teröristlerin ailelerinin bulunduğu sokaklar ve evlerinin önlerinin şehit yakınları ve gazilere temizletildiğini de öne sürdü.

Yaycı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: