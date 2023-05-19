Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal seçimlerden sonra şırdancıya gitti CHP listelerinden seçime giren Demokrat Parti'nin 3 vekil çıkarmasının ardından Gültekin Uysal'ın soluğu şırdancıda aldığı ortaya çıktı.

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Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandıklara giderek oyunu kullandı.

28.Dönem Milletvekili tercihleri çıkan sonuçların ardından belli olurken Cumhurbaşkanı adaylarının 50+1 oy oranının sağlayamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

En çok oyu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışta kazanını 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler belirleyecek.

Millet İttifakı'nda hayal kırıklığı

Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlarken Millet İttifakı ise büyük bir hüsran yaşadı.

CHP ve İyi Parti sandıkta aldığı oranlar ve vekil sayılarıyla şok yaşarken ittifakın diğer ortaklarında ise mutluluk var.

Demokrat Parti 3 vekil kazandı

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 14 vekil, Gelecek ve Saadet Partisi 10'ar vekil çıkarırken Demokrat Parti ise Meclis'e 3 vekil göndermeyi başardı.

Anketlerde küsuratlı oy oranına sahip olan bu partilerin CHP'den bu kadar milletvekili almasına CHP'liler sert tepki gösterdi.

Gültekin Uysal'ın hayalleri Cumhurbaşkanı yardımcılığında

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise bol keseden dağıtılan Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın hayallerini süslemekte.

Gittiği şehirlerde bir elin parmağını geçmeyen sayıda vatandaş toplayan Uysal, Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

İkinci turdan ümidini kesti

Ancak ilk turda seçimlerden ağır mağlubiyet yaşayan Millet İttifakı'nda Demokrat Parti Lideri Uysal'ın ikinci tur seçimlerinden ümidini kestiği görüldü.

Şırdancıya gitti

Gültekin Uysal seçimlerden sonra soluğu Ankara Balgat'ta bir şırdancıda aldığı görüldü.

Şırdancıya giden Uysal, seçimler sonrası kazandığı vekilleri şırdan yiyerek kutladı.