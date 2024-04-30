Demokrat Parti'de kazan kaynıyor: Gültekin Uysal'ın koltuğu gidebilir Yerel seçimlerde yüzde 0,2 oy alan Demokrat Parti'de de bir değişim yaşanabilir. Partililerin olağanüstü kurultay baskısı yaptıkları öğrenilirken Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'un genel başkanlık koltuğu için kurultayda aday olabileceği konuşuluyor.

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Geçtiğimiz sene düzenlenen genel seçimlerden 6'lı masa, mağlubiyetle ayrıldı.

O dönem masanın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasıyla başlayan süreç, yerel seçimlerde de devam etti.

Akşener bıraktı

Yerel seçimlerin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisini kurultaya götürerek genel başkanlık koltuğundan ayrıldı.

Küsuratlı partilere dağıtılan milletvekillerine karşılık, küçük partiler yerel seçimlerden de bir başarı elde edemedi.

Seçimlerde 0,2 oy aldı

O dönem Kılıçdaroğlu'ndan 3 milletvekili koparan Demokrat Parti, yerel seçimlerde 0,2 oy aldı.

Bu oy oranının ardından ise partiden, Gültekin Uysal'a yönelik tepkiler artmaya başladı.

Partililer kurultay istiyor

Partide 2025 yılında kurultay yapılacak ancak seçim sonuçlarından mutsuz olan delegeler, bir olağanüstü genel kurultay yapılmasını istiyor.

Partililerin bu isteğine ise Genel Başkan Gültekin Uysal sıcak bakmıyor.

İlay Aksoy adaylık turlarında

Kılıçların çekildiği partide Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'un, genel başkanlık koltuğu için adaylık yoklaması yaptığı ifade ediliyor.

Aksoy'un, olağanüstü kurultaya gidilmesi halinde Gültekin Uysal'ın karşısına çıkacağı partide konuşulanlar arasında.

Partililerin şikayetleri

Partililer ise Gültekin Uysal'a 7 başlıkta şikayetlerini dile getiriyor.

Halk TV'nin haberine göre partililerin şikayetleri şu şekilde:

1- Merkez’deki boşluk giderek çoğalıyor. İnsanlar uzlaşan siyasi partilerde değil "makul" merkezde birleşmek istiyor. Hamasi değil gerçekçi politikalar görmek istiyor.

⁠2- Genel Başkan güncel konular hakkında bir fikir beyan etmiyor, duruş sergilemiyor. Böylece büyüme imkanımız yok çünkü yeni kitle oluşturamıyorlar.

⁠3- Özellikle Süleyman Demirel dönemindeki kalkınmalar Türkiye’nin sanayide önünü açarak dünya ile rekabet eder hale getirdi. Şu anki kadrolarda böyle bir vizyon yok. Değişen Türkiye’yi okuyamıyor, ihtiyaçlarına refleks göstermiyor.

⁠4- Partiler hala yeni Anayasa konusunda tutumumuzu bilmiyorlar.

⁠5- Genel başkanın Hamas’ı terör örgütü olarak tanımlaması parti tabanında ciddi rahatsızlık yarattı.

6- Parti tabanı Türkiye'nin normalleşmesi için güçlü bir merkez oluşturabilir şansını yakalamışken DEVA ve Gelecek Partisi gibi siyasal İslamcıların bu kadar milletvekili almasını kabullenemiyor.

7- Genel merkez binasının durumu. Yönetimin binayı satışa çıkartabileceğine dair iddialar var. Bu durum da tabanda rahatsızlık yaratıyor.