Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal kaza geçirdi

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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya’da Bahçelievler mevkiinde yolda yürüdüğü sırada aşırı sıcağın etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü.
Başını kaldırıma çarptığı öğrenilen Baykal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alındı
Aldığı darbenin etkisiyle beyin sarsıntısı geçiren Baykal, hastanede tedavi altına alındı.
Durumu iyi
Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olcay Baykal kimdir
Deniz Baykal 1963 yılında Olcay Baykal ile evlendi.
Olcay Baykal, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.
Kameralardan siyaset arenalarından hep uzak duran bir isimdi.
Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, emekli öğretmen ve 2 çocuk annesidir.