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Deniz Bayramoğlu, Ece Üner'i geçemedi
Kanal D Ana Haber Bülteni'nin yeni yüzü Bayramoğlu, reytinglerde Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu eşi Ece Üner'i yakalayamadı.
- Haber Merkezi
- 12.05.2020 - 16:36
Buket Aydın’ın sürpriz istifasının ardından Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevine getirilen Deniz Bayramoğlu, ilk günü atlattı.
Bayramoğlu ile eşi Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu Ece Üner arasında dünden itibaren kıyasıya bir reyting rekabeti de start almış oldu.
EŞİNİ GEÇEMEDİ
Bayramoğlu, ilk kez sunduğu Kanal D Ana Haber’le dün reyting listesine Total'de 10’uncu sıradan giriş yaptı.
2014 yılından beri Show Ana Haber’i sunan Ece Üner ise eşini geride bırakarak reyting listesinde 7’inci sıradan kendine yer buldu.
BUKET AYDIN’IN SON 3 GÜNÜ
İstifa eden Buket Aydın ise son üç günü olan 6,7,8 Mayıs tarihlerinde Total reytingte bir kez 9 iki kez de 8’inci sırada yer almıştı.