Deniz Seki'nin annesi İstanbul'da toprağa verildi
DHA

Deniz Seki'nin acı günü...

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Deniz Seki, annesinin vefatını sosyal medya hesabından "Annemizi, meleğimizi, Güler'imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Cenaze töreni düzenlendi

Güler Seki için Göztepe Çemenzar Camii'nde cenaze töreni düzenledi.

Törende Deniz Seki, annesinin tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreni
Cenaze töreni

Ünlü isimler cenazeye katıldı

Törene müzik dünyasından Demet Akalın, eşi Okan Kurt, Sedat Kapurtu ve Emel Müftüoğlü'nun aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Toprağa verildi

Güler Seki'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)