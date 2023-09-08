Denizden kaçmaya çalışan 41 FETÖ'cü yakayı ele verdi Muğla Fethiye açıklarında son 4 günde yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmeye çalışan 41 FETÖ mensubu yakalandı.

İHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nca Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda uluslararası sularda yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 14 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalanırken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Deniz yolu ile yurt dışına kaçmaya çalışan 16 şüpheliden 10'u tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartı ile toplam 6 şüpheli serbest bırakıldı.

27 FETÖ'cü daha yakayı ele verdi

6 Eylül'de Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmada yine Fethiye açıkları uluslararası sularda yasadışı yollar ile ülkeden çıkış yapan yelkenli teknelerde 27 FETÖ mensubu tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan 27 FETÖ üyesi ile ilgili adli sürecin devam ettiği açıklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)