Denizli Belediyesi'nin tesislerinde alkol satışına onay verildi

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31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti'den CHP'ye geçen yerel yönetimlerde icraatlar dikkat çekiyor.

CHP'li başkanların akrabalarını önemli görevlere getirmesiyle gündeme geldiği seçim sonrası şu günlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi, farklı bir icraatla gündemde.

CHP'li yönetim, AK Parti döneminde belediyenin tesislerinde satışı yapılmayan alkollü içeceklerin satışına başlanması için harekete geçti.

CHP'li yönetim alkol satışını serbest bırakmak için harekete geçti

Bu kapsamda belediyenin işlettiği kafe ve restoranlarda alkol satışı yapılmasına ilişnin bir teklif hazırlandı.

Teklifte şu ifadelere yer verildi:

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediyemiz şirketi BELTAŞ tarafından işletilen Mehmetçik Mahallesi Çamlık Bulvarı No:49 Pamukkale/DENİZLİ (Beyaz Kafe ve bahçesi), Kınıklı Mahallesi Mevlana Caddesi No:37 Pamukkale/DENİZLİ (Sosyal Tesis ve bahçesi), Kınıklı Mahallesi Çamlık Bulvarı No:77 Pamukkale/DENİZLİ (Hayat Kafe ve bahçesi), Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi No:33/1 Merkezefendi/DENİZLİ (Butik Kafe ve bahçesi), Gerzele Mahallesi Değirmenönü Caddesi No:77 Merkezefendi/DENİZLİ (Değirmen Kafe ve bahçesi) adreslerinin "içkili yer bölgesi" tespit edilmesi hususunda karar alınmak üzere konunun Meclis gündemine alınmasını arz ederim.