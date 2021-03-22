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    Denizli'de CHP’den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı

    Denizli'de CHP’den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı

    Sayısız seçim kaybetmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuk derdine düştüğünü savunan 40 kişilik grubun sözcüsü, iktidar olmak için Memleket Hareketi'ne katıldıklarını dile getirdi.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 07:22
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    Denizli’de CHP'den istifa eden bir grup, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda basın açıklama düzenledi.

    Grup adına açıklama yapan Numan Bozca, aydınlık bir Türkiye amacıyla yola çıktıklarını ve CHP'den ayrıldıklarını belirtti.

    “SAYISIZ SEÇİM KAYBETMESİNE RAĞMEN…”

    İktidardan memnun olup tek dertlerinin kendi koltuğu olanlarla yollarını ayırdıklarını belirten Bozca, "Bugün burada 200'den fazla genç arkadaşım ile adıyla doğduğumuz içinde büyüdüğümüz partimizden, sayısız seçim kaybetmesine rağmen koltuğundan başka bir derdi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı, saydığım ve daha başka nice sebepten dolayı istifa ediyoruz.” dedi.

    “İKTİDAR OLMAK İÇİN BU HAREKETE BAŞLIYORUZ”

    Muharrem İnce önderliğindeki Memleket Hareketi’ne katıldıklarını aktaran Bozca, “Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz." diye konuştu.

    Grup, birlikte And'ımızı okuduktan sonra dağıldı.

    CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da partiden 40 kişinin istifa ettiğini açıkladı.

    Denizli de CHP’den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi ne katıldı #1

    Denizli de CHP’den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi ne katıldı #2

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