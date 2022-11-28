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    Denizli'de fabrikada yangın

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
    • 28.11.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 13:35
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    Denizli'de fabrikada yangın

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Dumanların yükseldiği ve kimyasal maddelerin patladığı fabrikada korku dolu anlar yaşandı.

    Çalışanlar tahliye edildi

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

    İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.

    Denizli'de kimya fabrikasında yangını VİDEO

    Denizli de fabrikada yangın #1

    Denizli de fabrikada yangın #2

    Denizli de fabrikada yangın #3

    Denizli de fabrikada yangın #4


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