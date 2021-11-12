FETÖ’nün Tavas çatı yapılanmasında olduğu belirlenen ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih D., saklandığı bağ evinde yakalandı.

Denizli’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Tavas çatı yapılanmasında mensup olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Salih D. (61), 72 sanığın yargılandığı davada mahkemenin verdiği ara karar sonucu Aralık 2016’de adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Devam eden yargılamada ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Salih D., teslim olmayarak kayıplara karıştı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari Salih D’nin Tavas ilçesinde gizlendiği yönünde bilgi aldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), gerçekleştirdiği fiziki ve teknik takip sonucu, Salih D.’nin ilçe merkezine uzak bir bağ evinde saklandığını tespit etti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

Arazide dolaşırken jandarma ekiplerinin geldiğini fark eden Salih D., kaçarak bağ evinin içerisine gizlendi.

Salih D., JASAT ekipleri tarafından gizlenmeye çalıştığı kapının arkasında yakalandı.

Denizli’de, FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı ViDEO

GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Birkaç metrekarelik viraneye dönmüş bağ evinde saklanan firari FETÖ çatı davası sanığı Salih D.’nin, yakalanmamak ve çevreyi gözetlemek için kulübe kadar olan binaya güvenlik kamerası taktırdığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adli makamlara sevk edilen Salih D., hakkındaki 8 yıllık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.