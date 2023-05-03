Denizli'de pes dedirten olay: Öz yeğenini taciz eden sapık, çocuğu döner bıçağıyla kovaladı Denizli’de öz yeğeni ve başka çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli, yeniden uygunsuz görüntü çekme teklifini geri çeviren çocuğu döner bıçağı ile kovaladı. Sığındığı bakkalın içerisinde dahi çocuğun peşini bırakmayan saldırgan, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

DHA

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde daha öncesinde de benzer suçlardan kaydı olduğu iddia edilen Ercan D. (53), öz yeğeni olan 14 yaşındaki S.N.Y. isimli kız çocuğu ile okul arkadaşı olan 13 yaşındaki S.D. isimli erkek çocuğunu evine davet ederek cinsel istismarda bulundu.

Darbederek taciz ettiği çocukların uygunsuz görüntülerini çeken Ercan D., bu görüntüleri sosyal medyada yaymak tehdidiyle çocukları önceki gün yeniden evine zorla davet etti.

Çocukları önce taciz etti sonra uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı

Ercan D.’nin taciz ve şantajlarından bıkan S.D., sapkın şüphelinin yeni görüntü çekme teklifini kabul etmedi.

S.D.’nin yaşadıklarını ailesi ve jandarmaya anlatacağını söylemesi üzerine öfkeye kapılan Ercan D., eline geçirdiği döner bıçağı ile çocuğu kovalamaya başladı.

Çocuğu, ailesine anlatacağını söylemesi üzerine döner bıçağı ile kovaladı

Can havliyle kendisini apartmandan dışarıya atan çocuk, kendisini sokakta kovalamaya devam eden Ercan D.’nin elinden kurtulabilmek için çareyi önüne çıkan bir bakkala girmekte buldu.

Market sahibi ve müşterilerine aldırış etmeden elindeki döner bıçağı ile iş yerine dalan Ercan D., bakkalın içerisindeki ürünlerin devrilmesine rağmen çocuğu kovalamaya devam etti.

Market sahibi ve müşteriler, kendilerinden sığınıp yardım isteyen çaresiz çocuğu, gözü dönmüş saldırganın elinden güçlükle kurtardı.

S.D. ve ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ercan D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce de benzer suçlardan kaydı var: Telefonundan neler çıktı neler

Daha önceden benzer suçlardan kaydı olduğu ortaya çıkan Ercan D.’nin telefonunda yapılan incelemede, öz yeğeni S.N.Y. ve S.D.’nin yanı sıra başka çocuklara ait uygun görüntülerin ele geçirildiği ortaya çıktı.

Öte yandan tutuklanan saldırgan Ercan D.’nin darbederek uygunsuz görüntülerini çektiği S.D.’yi kovaladığı anlar, çocuğun sığındığı bakkalın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde saldırganın elindeki döner bıçağı ile çocuğu sokak boyunca kovaladığı, çocuğun bakkala girdiği, içeride yaşanan kovalamaca ve çocuğun vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı.

"Tehditle evine çağırdığı oğlumun yeniden görüntülerini çekmek isteyince, çocuk bu sefer elinden kaçmayı başarmış"

Yaşananların ardından oğluna cinsel istismarda bulunarak darbeden Ercan D.’den şikayetçi olan baba U.D., “Bu şahıs hem oğlumun hem de öz yeğeninin uygunsuz görüntülerini zorla çekip şantaj yapmış. Tehditle evine çağırdığı oğlumun yeniden görüntülerini çekmek isteyince, çocuk bu sefer elinden kaçmayı başarmış. ‘Şikayetçi olacağım’ demesi üzerine döner bıçağı ile oğlumu öldürmeye çalışmış. Öğrenince neye uğradığımı şaşırdım. Bu tip insanlar hem Türk hem Müslüman olan bu toplumun değerlerine zarar veriyor. Atalarımızdan örnek alarak devam ettirmeye çalıştığımız aile yapımızı bozmaya çalışan bu sapkının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.” dedi.