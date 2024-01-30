Depoları doldurun! Tabela değişiyor: Benzin ve motorine bir zam daha geliyor... Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına 2 lira, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

ensonhaber.com

Dünya 7 Ekim’den bu yana İsrail-Filistin savaşına şahit oluyor.

Savaşın küresel çapta birçok olumsuz etkisi sürüyor.

Mevcut krizin en büyük etkisi ise enerji piyasası oldu. Küresel petrol arzını sekteye uğratmaya devam ediyor.

Zam geliyor...

Bu nedenle de akaryakıtta fiyatlar artıyor.

Bren petrolün fiyatı 82,67'ye yükseldi. Hal böyle olunca zam da kaçınılmaz oluyor.

Benzin ve motorinde fiyat yükseliyor

Hafta başında motorine 1 lira 38 kuruş zam geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bir zam daha yolda...

Bu kez hafta içinde benzinde ve motorinde fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

Benzinin litre satış fiyatına 2 lira, motorinin litre satış fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi öngörülüyor.

Güncel fiyatlar

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 40,38 liraya, Ankara'da 41,07 liraya, İzmir'de ise 41,29 liraya yükseldi.

Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 43,02 liraya, Ankara'da 43,78 liraya ve İzmir'de 43,97 liraya yükseldi.