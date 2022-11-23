Bugün Düzce'de yaşanan deprem sonrası "Deprem anında masa altına girilir mi?" sorusu merak edildi. Peki depremde masa altına girmek doğru mu? İşte deprem anında yapılması gerekenler...

Düzce'de yaşanan ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası deprem anında yapılması gerekenler merak ediliyor. Deprem anında nasıl hareket edeceğini bilmeyenlerin ilk tercihi genellikle masa veya sandalye gibi çevrede bulunan eşyaların altına kapanmak oluyor. Peki deprem anında masanın altına girilir mi? İşte deprem anında yapılması gerekenler...

Deprem anında masanın altına girilir mi?

Depem anında yapılması gerekenler listesi vatnadaşlar tarafından sorgulanıyor. Saniyeler içerisinde gerçekleşen depremde en önemli noktalardan biri düzgün şekilde konumlanmaktır. Oysa depram anında heyecanlı ve panik halinde olunması sebebiyle çoğu zaman ne yapılacağı bilinmez. Böyle bir durumda depremzedeler genelde en yakınlarında bulunan masa ve sandalye gibi malzemelerin altını tercih eder. Ancak güvenli bir yer bulunduktan sonra ilk yapılması gereken çök, kapan ve tutun hareketi ile baş ve boyun bölgesinin korunması olmalıdır.

Deprem esnasında konumlanma oldukça büyük öneme sahiptir. Eğer etrafta varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına ya da dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni yapılmalıdır. Deprem esnasında okulda, sınıfta veya ofiste ise sağlam sıra, masa altlarında ya da yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde "ÇÖK-KAPAN-TUTUN" hareketi yapılmalı ve baş ile boyun kısmı korunmalıdır.