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    Deprem anında nasıl davranmalıyız

    Deprem anında nasıl davranmalıyız

    Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi AFAM Koordinatörü Serhat Yılmaz'a, sarsıntı anında neler yapılması gerektiğini sorduk.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 12:58
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    Düzce, gece saatlerinde 5.9'luk bir depremle sarsıldı.

    Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

    Depremde 1'i ağır 68 kişi yaralanırken, bazı yerlerde yıkımlar yaşandı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı.

    Ayrıca bir vatandaşın da deprem anında panik ve korkuya kapılarak kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

    Deprem anında yaralanan panik haliyle zarar görmelerinin ardından akıllara 'Deprem anında nasıl davranmalıyız?' sorusu geldi.

    Deprem anında nasıl davranmalıyız?

    Konuya ilişkin yapılması gerekenleri sormak için İstanbul Aydın Üniversitesi AFAM Koordinatörü Serhat Yılmaz'a bağlandık.

    Vatandaşların deprem anında ne yapması gerektiği hakkında bilgiler veren Yılmaz, Ensonhaber'e anlattı.

    İşte deprem anında nasıl davranılması gerektiğine dair yapılması gerekenler...

    "- Ailenizle deprem tatbikatını bir oyuna çevirerek yapabilirsiniz. Tatbikat sonrası değerlendirme de yapılmalı.

    - Deprem anından önce mutlaka hazırlık ve planlama yapmalıyız.

    - Sarsıntıyı hissetmeye başladığımız andan itibaren hedef küçültmeliyiz.

    - Panikle hareket etmemeliyiz, bilgiyi davranışa dönüştürmeliyiz.

    Deprem anında nasıl davranmalıyız?

    Deprem bilinci nasıl oluşur?

    -Bunların hepsi bütünün bir parçası. Tatbikat öğrendiğiniz bilgiyi davranışa dönüştürmek için yapılan bir uygulamadır.

    -Tabii ki bunu sadece tatbikata bağlamak da doğru değil. Çünkü bunlar birbirini tamamlayan parçalar, ve bu her bir parçayı ne kadar iyi hazırlarsanız sisteminiz sağlam olur.

    Düzce'de depremden kaçarken balkondan atladı

    Depreme açık alanda yakalanırsak ne yapmamız gerekir?

    - Eğer açık alanda bir sarsıntıya yakalanırsak ilk yapmamız gereken şey bina, otoyol, viyadük, elektrik hatları ve ışıklandırma sistemleri gibi bize zarar verebilecek her türlü yapıdan uzak bir açık alanda durmamız gerekiyor.

    - Açık alanda çökme ve kapanma hareketini yapabilirsiniz bunun amacı yerle olan temasınızı arttırarak sarsıntıda düşmenizi engeller. Başınızı sert bir isme vurarak yaralanabilirsiniz sonuçta.

    - Ya da açık alanda size zarar verebilecek hiçbir yapı yoksa bağdaş kurup oturabilirsiniz. Ama burada önemli olan yer yön temasınızı artırın.

    Deprem anında nasıl davranmalıyız #1

    Depreme kapalı alanda yakalandığımızda ne yapmamız gerekir?

    - Sarsıntı anında kapalı bir mekandaysanız ilk yapmanız gereken şey düşebilecek nesnelere karşı hedef küçültmedir.

    - Bu hedef küçültmeyi de yaparken her ihtimale karşı ense kısmını koruyun ama bir yandan da gözünüzle çevre kontrolü yapın.

    - Bir yerde bir şey düşüyor mu tepki verebilir miyim? Ona göre refleks gösterebilir miyim gibi olasılıkları da bertaraf etmemek için çevreyi gözetlemek gerekiyor."

    Deprem anında nasıl davranmalıyız #2

    Düzce'de depremden kaçarken balkondan atladı

    Deprem anında nasıl davranmalıyız #3

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    Deprem anında nasıl davranmalıyız #4


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