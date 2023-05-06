Deprem bölgesi İskenderun'da lodos hayatı felç etti Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.

AA & Ensonhaber

6 Şubat'ta etkili olan depremlerin ardından bölgede ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Enkaza dönen 11 il, 3 ayda yeniden ayaklandırılmaya başlandı.

Bölgede yaşayan vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle karşılanmaya devam ediyor.

Hava muhalefetinden etkileniyor

Öte yandan bölge, hava şartlarından da olumsuz yönde etkileniyor.

Şiddetli yağmur zaman zaman su baskınlarına neden olarak çadırlarda yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Lodos vurdu

Depremden en çok etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise bu kez lodos etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.

Lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Cadde ve sokaklar göle döndü

Rögarlar taşarken, su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı.