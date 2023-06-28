Deprem bölgesinde ikinci buruk bayram 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinden etkilenen 11 şehirde yaşayan afetzedeler, Kurban Bayramı’nı buruk karşıladı. Vatandaşlar sabahın erken saatinde mezarlıklara akın etti, gözyaşları sel oldu.

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AA

Yurt genelinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Kimileri tatil beldelerine giderken kimileri bayramı aileleriyle memleketlerinde geçiriyor.

Kimileri ise bayramı buruk karşılıyor.

Deprem bölgesinde bir bayramda daha hüzün hakim. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde toplam 11 ilde büyük kayıplar yaşandı.

Günlerce süren zamana karşı yarışta mucizevi kurtuluşlar olurken birçok canımızı ise yitirdik.

Geriye ise gözü yaşlı aileler kaldı.

İkinci buruk bayram

Ramazan Bayramı'nda acıları bir kez daha tazelenen aileler mezarlıklara akın etmiş, gözyaşları sel olmuştu.

Bugün ise Kurban Bayramı'nda ilk ziyaret yeniden mezarlıklar oldu.

11 ildeki buruk bayram ise karelere yansıdı.

Kahramanmaraş

Afetin merkezi Kahramanmaraş'ta, bayram namazı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Karacasu Konteyner Kent’teki mescide gelen depremzedeler bayram namazını idrak etti.

Ardından mezarlıklara doğru yola çıkıldı.

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Depremde hayatını kaybedenler, Antakya ilçesi, Narlıca Mahallesi’nde oluşturulan mezarlığa defnedilmişti. Kurban Bayramı’nın ilk gününde namazın ardından Hataylı vatandaşlar, mezarlığa akın ettiler. Mezarlıkta dua ederek yakınlarının mezarına çiçek bırakan vatandaşlar, gözyaşına boğuldular.

Vatandaşlar, buruk bir bayram geçirdiklerini dile getirdiler.