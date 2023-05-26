Deprem bölgesinde sanayi siteleri inşa ediliyor

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Asrın felaketini yaşayan 11 ilde yaralar sarılıyor…

Devlet önce depremzedelerin barınabilecekleri alanlar için kolları sıvadı…

Binlerce konut ve köy evinin temeli atıldı, bazılarının örnek dairesi bile bitti.

Sıra iş yerlerine geldi.

Deprem bölgesinde konutların yanı sıra zarar gören sanayi alanları için de çalışmalar başlatıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesine Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 80 adet iş yerinin bulunduğu küçük sanayi sitesi inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talimatıyla çalışmalar hız kazanırken, son bilgileri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanı Ayşe Aktürk Basık’tan geldi.

Basık, şunları söyledi:

Küçük sanayi sitelerimizde projelendirme, etüt ve planlama çalışmaları yürütüldü, tamamlandı. Burada da çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyor. Her bir birim için 100 metrekare kapalı alan, 150 metrekare açık alan olmak üzere planlama yapıldı. Bu açık alanlarda küçük sanayi esnafımızın malzeme yükleme, indirme, bindirme alanları olacak. Yani geniş bir açık alanı olacak esnafımızın. İş yerine girdiği zaman herhangi bir masraf yapmadan direkt faaliyetlerine başlayabilecek durumda olacaklar. En kısa zamanda da esnafımıza iş yerlerimizin teslimini yapmayı planlıyoruz.