Deprem bölgesinde seçim sonuçlarına sosyal medyada hakaret yağdı Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte afet bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık farkla kazanmasına tepki gösterenler, sosyal medyada depremzede vatandaşlara hakaret etti.

ensonhaber.com

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketine uyandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geniş coğrafyada hissedilen depremlerin ardından devlet- millet el ele afetin yaraları sarılmaya başlandı.

Bölgesinde yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte, afet bölgesinde de seçim hazırlıkları yapıldı.

Hummalı çalışmaların yürütüldüğü kentlerde, birlik ve beraberlik görüntüleri acının ortasında teselli oldu.

Devlet ve millet iş birliği ile yaralar sarılırken bu süreci gölgede bırakmak isteyenler yine meydana çıktı.

Afet bölgesine kurulan konteyner kentlerde 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirildi.

14 Mayıs seçimleri son bulurken gözler sandığa çevrildi.

Erdoğan afet bölgesinde açık farkla kazandı

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından, deprem bölgesindeki oy oranları da merak edilmeye başlandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesinde açık farkla kazandığı belli oldu.

Bunun üzerine sosyal medya üzerinde depremzede vatandaşlara ilişkin hakaretler yapılma başlandı.

Yeni deprem haberine hakaret

Kandili Rasathanesi, afetin merkez üstü Kahramanmaraş'ta 10:35:09 'da yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem paylaşımın altına yapılan yorumlarda, depremzede vatandaşlara hakaret yağdı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Tebrikler Maraş Size üzülen duygularımı yok ettiniz Teşekkürler. Yani bir şehir'in bir insana daha doğrusu ölen Vatandaşlarına yapılabilecek en büyük kötülüğü kendin yaptın hemde kendi ellerinle."

"Şu zamana kadar kimse için kötü yorum yapmamışımdır Allah size akıl fikir ihsan eylesin o kadar söylüyorum… o çadırlarda belki aklınız başınıza gelir."

"Vicdan olarak çok rahatsızım ben de depremzedeyim sadece bizler sizin adınıza çok üzülmüş yıpranmisiz Neyse bunlar zaten kader planının içindeydi degil mi cadır da kalıp sarayda yasayanlar icin kutlama yaptiginizi unutmicaz."

"Tebrikler Kahramanmaraş biz de artık kadere inanıyoruz ve sizi kaderinizle başbaşa bırakıyoruz !!"

"Doğup büyüdüğüm ilçeden deprem bölgelerine 500 yardım tır'ı gitti sadece bir ilçeden bahsediyorum. Bir dahakine kendi başlarının çaresine bakarlar artık. Maraş'ın %30'una sabır diliyorum..."

Ekşi Sözlük'te hakeretler de hakaret

Öte yandan depremzedelerin moralini bozarak dayanma gücünü zayıflatan hakaretlere ortak platformlardan biri de Ekşi Sözlük oldu.

Ekşi Sözlük'te "deprem bölgesinde akp'nin kazanması" tagının altına da hakaretler yağdı.

"ulan biz bu insanlar için cirpinmadik mi, onların hakkını savunmak için kendimizi paralamadik mi? bu nedir.. ıstisnalar hariç olarak, bundan sonra sizin için parmağını kaldirani yedi duvel öpsün be. ne yaşıyorsanız mustehak."

"yaptığımız yardımlar,onca birlik olma,emek,acılarına ortak olmamız deyim yerindeyse kendimizi yırttık be!!! yazıklar olsun hepinize.hakkım helal değil."

"gönderdiğim her yardım, her kuruş binlerce kez haram olsun."