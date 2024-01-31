Deprem bölgesindeki çelik köy evleri 6 Şubat'ta teslim edilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan konut çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Buna göre çelik köy evlerinin ilk etabı, depremin yıl dönümünde teslim edilecek.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde hummalı çalışmalara başlandı.

Enkaza dönen kentlerde depremzedeler için vakit kaybeden harekete geçildi ve konut planlamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması için harekete geçildi.

Depremzedeler için seferber olundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordine TOKİ, güvenilir ve mimari yapıya uygun konutlar planladı.

Ardından ilk kazmalar vuruldu ve konutlar teslim edilme aşamasına geldi.

Bu süreçte depremzedelerin konutlara kolayca erişmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, projeler geliştirerek vatandaşa sundu.

İlk etap evleri 6 Şubat'ta teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde inşası süren çelik köy evlerinin ilk etabının 6 Şubat'ta hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından, yapımı tamamlanan çelik köy evlerine ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Çelik köy evlerimizin ilk etap teslimine başlıyoruz. Son 6 gün." ifadelerini kullandı.

Konutların yapımı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürüyor.

307 bin konut yapılıyor

Şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplam 307 bin konutun yapımı devam ediyor.

Depreme dayanıklı çelik köy evleri, bazı bölgelerde tek, bazı bölgelerde ahırlı ve 2 katlı olarak yapılacak.