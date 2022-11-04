Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 4 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 4 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Ülkenin birçok bölgesinde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün İzmir ve Çanakkale bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 4 Kasım'da nerede deprem oldu?

Ülkenin bir çok farklı bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu ve nerede deprem oldu?" soruları araştırlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün deprem bilgileri ve saatleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki bugün nerede deprem oldu?

4 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

Belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde İzmir ve Çanakkale bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

İzmir 4.9 ile ve Çanakkale 3.0 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 4 Kasım 2022 deprem verileri:





4 Kasım 2022 AFAD deprem verileri: