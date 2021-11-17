Deprem mi oldu? Son dakika 17 Kasım 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

Deprem mi oldu? Son dakika 17 Kasım 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

Düzce'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Çilimli ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. İşte Düzce deprem saati ve şiddeti...

Düzce'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Düzce'de meydana gelen depremin şiddetini duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 17 Kasım 2021 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Düzce depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

DÜZCE DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Düzce'de saat 15.40'ta 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise Düzce'de meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



