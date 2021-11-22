Deprem mi oldu? Son dakika 22 Kasım 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

Deprem mi oldu? Son dakika 22 Kasım 2021 nerede deprem oldu? Son depremler listesi

Erzurum'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. İşte Erzurum deprem saati ve şiddeti...

Erzurum'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında ''Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

AFAD, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 22 Kasım 2021 AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Peki Erzurum depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

ERZURUM DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.



