Deprem mi oldu? Son dakika 3 Aralık nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

Deprem mi oldu? Son dakika 3 Aralık nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, Siirt Kurtalan'da saat 08.45’te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor.

Siirt'te meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin şiddeti merak edilmeye başlandı.

Vatandaşlar arama motorlarında deprem mi oldu, nerede deprem oldu sorusunu araştırırken, Kandilli ve AFAD tarafından depremin şiddeti duyuruldu.

SİİRT DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 Aralık saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Kurtalan'ın Karabağlar köyü olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.