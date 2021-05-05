Deprem mi oldu? Son dakika 5 Mayıs nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? Son dakika 5 Mayıs nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi...

Çanakkale'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu.

Çanakkale'de meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti AFAD tarafından duyuruldu.

Tam kapanma döneminin dördüncü gününde meydana gelen depremlerin listesi, 5 Mayıs 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Çanakkale depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

ÇANAKKALE DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında saat 09.42'de 4,0 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''#DEPREM: Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında saat 09.42'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.''

"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"

Yaşanan depremin ardından ilk açıklama AFAD'dan geldi.

Açıklamada, "Geçmiş olsun Çanakkale. Biga açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.'' denildi.

Deprem Çanakkale ile birlikte Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak geçildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN



