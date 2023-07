Deprem şehri Hatay'da son durum gözler önüne serildi Büyük depremde sarsılarak binlerce konutun yıkıldığı Antakya'nın son hali ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin izleri siliniyor.

Depremlerden en büyük hasarı Hatay gördü. Antakya ilçesinde binlerce konut depremde hasar gördü.

Kentte hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken yıkılan binaların yerlerini araziler aldı.

Enkaz kaldırma bitti, araziler ortaya çıktı

Yıkımın boyutunu güncellenen uydu görüntüleri gözler önüne serdi.

Uydu görüntülerinde Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarının bittiği alanlarda arazilerin ortaya çıktığı görüldü.

"Yaşamak çok zor"

Deprem öncesinde Antakya’da yaşayan ve bu kadar güzel bir şehir görmediğini getiren Faslı Emel Elmahmudi, “Antakya’dayız, şu an burası Habibi Neccar yolu. Önceden her tarafta ev vardı, şimdi her yer boş. Burada ev yok ve yaşamak çok zor. Tabi ki Antakya gibi bir şehir yok. Hiç görmedim bu kadar güzel bir memleket” dedi.

"20 yılım burada geçti"

2 kardeşini asrın depreminde kaybettiğini belirten Ahmet Ergüvenoğlu, “Bizim dükkanımız vardı az ileride yine evimiz vardı konteyner koyduğumuz yerde. 23 yaşındayım ve 20 yılım burada geçti. Çok üzücü buraları böyle görmek, 2 kardeşimi depremde kaybettim” şeklinde konuştu.

"Buraların depremde yıkıldığına inanamıyor insan"

Deprem sonrası yıkılan binaları görmenin kendilerini üzdüğünü dile getiren Hasan Delek, “Burada arkadaşlarım vardı, esnafım. Arkadaşım bu binada oturuyordu ve kendi, eşi, babası vefat etti. 2 tane de engelli çocuğu enkaz altında kaldı. Gördüğümüzde bir tuhaf geliyor. Buraların depremden yıkıldığına inanamıyor insan” ifadelerini kullandı.