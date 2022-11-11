Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AFAD Türkiye geneli deprem tatbikatı nasıl yapılacak?

Ülke genelinde yapılacak olan deprem tatbikatı gündemde yer alan konulardan oldu. Peki deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte AFAD Türkiye deprem tatbikatı hakkında merak edilenler...

Ülke genelinde yapılacak olan deprem tatbikatının ayrıntıları merak ediliyor. Yapılacak olan tatbikatın ne zaman ve nasıl olacağı vatandaşlar tarafından sık sık sorgulanıyor. Son olarak 1999 yılında Düzce'de yaşanan deprem sonrası, 23. yıldönümünde tüm Türkiye'yi kapsayan bir depram tatbikatı yapılacağı duyuruldu. Peki deprem tatbikatı saat kaçta ve nasıl olacak?

Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Ülke genelinde yapılacak olan deprem tatbikatı, Düzce depreminin 23. yıl dönümünde, depremin gerçekleştiği saatte yapılacak. Açıklanan bilgilere göre tatbikat 12 Kasım saat 18.57'de gerçekleştirilecek.

2022 Türkiye geneli deprem tatbikatı nasıl yapılacak?

Bakan Soylu, tatbikat hakkında ayrıntıları açıklamıştı. Soylu, ülke genelinde yapılacak tatbikat hakkında şöyle konuştu:

"İlk kez Japonya'da yıllardır yapıldığı gibi bir ülke tatbikatı yapacağız. 12 Kasım saat 18.57'de bir tatbikatımız var. Radyolar TATBİKAT anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak"

Tatbikat günü evde olanlar ne yapacak?

AFAD Başkanı Yunus Sezer tarafından tatbikat günü yapılacaklar anlatıldı. NTV canlı yayınında deprem öncesi ve sonrasında ne yapılması gerektiğini anlatan Sezer, "12 Kasım'da tatbikat anında televizyon ve radyolardan mesajımız iletilecek. Bir siren sesine yer vermeyeceğiz, korkuya neden olmasın diye. Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz.

Toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık" Buna göre; Deprem tatbikatı esnasında evde olan vatandaşlardan sadece 'çök-kapan-tutun- hareketinin yapılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.