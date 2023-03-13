Deprem felaketinde 36'ncı gün! Can kaybı 48 bin 448'e yükseldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde can kaybının 48 bin 448'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili vurdu.

Ülkenin güneyini adeta enkaza çeviren afette binlerce bina yerle bir oldu.

Devletin tüm kurumlarının seferber edildiği depremde, yaralar sarılmaya başlandı. Afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanmaya başladı.

Sahada mücadele sürüyor

Öte yandan enkaz kaldırma çalışmaları da devam ederken, afet konutları için de planlamalar yapıldı ve ilk kazmalar vuruldu.

Bölgede hayatın normale dönmesi için bakanlar, STK'lar, gönüllüler, Mehmetçik bir mücadele ortaya koyuyor.

Can kaybında bilanço arttı: 48 bin

Bugün 36'ncı güne ulaşılan büyük felakette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde afet bölgesindeki son durumu aktaran Bakan Soylu, bilançoyu da açıkladı.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat'tan bu yana Nüfus İdaresi'nin tescil ettiği, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 48 bin 448 olduğunu belirtmek isterim. Bunların içerisinde yabancı uyruklu sayısı ise 6 bin 660 ve bunların büyük bir bölümü Suriyeli kardeşlerimiz. Şu anda nüfusa tescil olmayan ve kimliklendirmesi Adli Tıp Kurumu marifetiyle devam eden vatandaşın sayısı ise bin 615, bunların bir kısmı yine yabancı uyruklu bir kısmı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

"1 milyon 376 bin 947 haneye 10'ar bin liralık ödemeler gerçekleştirildi"

Yapılan yardımlara ilişkin de bilgilendirmeler yapan Süleyman Soylu, şöyle konuştu: