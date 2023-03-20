Depremde yıkılan Adıyaman'dan sel vuran Şanlıurfa'ya yardım Depremin en şiddetli yüzüne maruz kalan, büyük acılar yaşayan Adıyamanlılar, Şanlıurfa'daki selden sonra kendi durumlarını unutup komşularına yardıma koştu.

Türkiye son dönemde felaketleri üst üste yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insanımız hayattan koparken bu kez de aynı bölgeyi sel felaketi vurdu.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, birçok evin de yıkıldığı Adıyaman’da vatandaşlar, araçlarına yükledikleri su, yiyecek, giyecek ve battaniyelerle selden zarar gören Şanlıurfa’nın yardımına koştu.

Kendilerini unutup yardıma gittiler

Kendilerine gelen yardımların yanı sıra kendileri de su sıkıntısın çektikleri için başka illerden aldıkları suyu araçlarına yükleyen Adıyamanlılar, Şanlıurfa’nın yolunu tuttu.

Selin en çok etkilediği merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'ne gelen Adıyamanlılar, malzemeleri bir okulun içerisine koydu. İhtiyaç sahibi selzedelere dağıtılacak yardımlar arasında su, bebek maması, bebek bezi, kuru gıda, giyecek ve battaniye gibi birçok ürün olduğu belirtildi.

"Çadırlarda ne varsa getirdik"

Şanlıurfalıların kendilerine enkaz altında yardım ettiklerini söyleyen Sait Coşkun, “Şanlıurfalı vatandaşlarımız bize enkaz altında yardım ettiler, enkazlarda bize yardımcı oldular. Biz de bu sel esnasında Şanlıurfa ile kardeşlik bağımızı koruyabilmek için çadırlarımızda erzaklarımızı, ondan sonra giyeceklerimizi, çadırlarda ne varsa Şanlıurfalı vatandaşlarımıza getirdik. Çadır kentlerden getirdik, köylerden getirdik. İnsanlarımızın halen orada ihtiyacı da olsa sonuçta Şanlıurfa bizim kardeşimizdir, bizim ilimizdir. Hiçbir zaman fark gözetilmemiştir. Çadırlarımızda olanları getirdik.” dedi.

"Biz onların, onlar da bizim yardımımıza geldi"

Depremde Şanlıurfalıların Adıyamanlıların yardımına koştuğunu, şimdi de Adıyamanlıların kendilerine yardım ettiğini söyleyen Mehmet Canbeyli, “Biz Adıyaman’da deprem olduğu gün, gerçi Şanlıurfa da deprem bölgesiydi. Adıyaman için seferber olup yardımcı olmuştuk. Şimdi Şanlıurfa’da büyük bir doğal afet yaşandı, sel oldu.

Şu anda da Akabe Mahallesi'ndeyiz. Bizim okulumuzun bulunduğu mahallede yaklaşık 100 ev su altında kalmıştı. Bu gün sabah da Adıyamanlı kardeşlerimiz bu bölgeye yardımlar getirdiler. Bu manada kardeşlik köprüsü daha da sıkılaşmış oldu. Adıyaman’dan gelen kardeşlerimize yaptıkları tüm yardımlar için teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"Çok duygulandık"

Adıyamanlıların yardım getirdiğini duyduğunda çok duygulandığını söyleyen Mehmet Canbeyli, "Bana sabah telefon geldiğinde çok duygulanmıştım çünkü kendi erzaklarının yarısını buraya getirdiler. Bu manada çok büyük bir insanlık göstergesi, çok büyük bir kardeşlik göstergesi. Zaten biz yıllarca Adıyaman ile kardeş olarak devam ettik. Bu kardeşlik köprüsünün daha da sıkılaşarak devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.

"Bunu sahabe hayatında gördük"

Depremzedelerin kendilerine gelen yardımları selzede kardeşleriyle paylaştığını söyleyen İzzettin Doğan, “Onlar afetzede, yani bu çok duygusal bir harekettir. Adam afetzede, selzede, gelmiş kendisine yapılan yardımları diğer kardeşleriyle paylaşıyor. Biz bunu sahabe hayatında gördük. İslam tarihinde şehit olan insanlar ölmek üzereyken diğer kardeşine su veriyor.

Şu anda Adıyaman’dan gelen kardeşlerimizin hareketi de bu. Kendileri deprem altında kalmış, evleri gitmiş, canları, malları gitmiş yapılan yardımları bizimle paylaşmışlar. Allah milletimize birlik ve beraberlik nasip etsin. Biz çok memnun olduk, gerçekten duygulandık. Bu kadirşinas bir hareket, kendilerine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.