Depremden sonra sallanma fobisi oluştu Depremin üzerinden yaklaşık iki ay geçti ancak felaketi yaşayanlar sürekli deprem oluyormuş hissi yaşıyor. Psikologlar, büyük depremlerden dolayı bunun normal olduğunu belirtirken, nefes egzersizleri öneriyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 11 ilde on binlerce yapı ya yıkıldı ya da hasar aldı.

Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle vatandaşlardaki kaygı arttı.

Hala sallanıyormuş gibi hissedenler var...

Birçok kişide, deprem olmasa bile sürekli deprem oluyormuş, sallanıyormuş hissi oluştu.

Sallanma hissi nedeniyle özellikle apartmanlara giremeyenler, çadırlarda ya da daha az tehlikeli yerlerde yaşamlarını sürdürüyor.

"Biri koltuğa dokunsa ne oldu sallandık mı diyorlar"

Korkusunu yenip çadırdan eve geçen vatandaşlardan Haldun Yener, “Baş dönmesi psikolojik bir durumdur. Bir binaya bakıyorsunuz ve burası yatmış diyorsunuz. Maalesef insanların üzerinde böyle bir şey kaldı. Bu korkuları çocuklarım daha fazla yaşıyor. Bir şekilde eve geçtik ama biri koltuğa dokunsa ne oldu sallandık mı diyorlar.” dedi.

"Psikoteknik gelip bizi dinlese ayarları bozulur"

Çadırda yaşamaya devam eden Alaattin Karaca ise şöyle konuştu:

Çarşıda yürüdüğüm zaman sanki sarsılıyor gibi oluyorum ama öyle bir şey yok. Bazen gerçekten deprem oluyor sarsılıyoruz ama ikisini birbirine karıştırmaya başladık. Bazen evime çıkayım diyorum, merdivenden çıkarken birlikte ev sallanıyor gibi hissediyorum ama sallanmıyor. Diyorlar ki psikoteknik gelip sizi dinlese diye, onlar bizi dinlerse ayarları bozulur.

Yaşanan bu durum, psikologlara göre normal…

"Nefes egzersizleri yapmalarını önerebiliriz"

Psikolog Ayber Arslan, “Bu süreçte nefes egzersizleri yapmalarını önerebiliriz. Kendilerini mutlu ve güvende hissettikleri bir alanda düşünüp, koku, tat, görme ve hissetme gibi duyusal durumlarını da değerlendirerek nefes egzersizleri yaparak rahatlamaları mümkündür.” şeklinde konuştu.

"Psikolojik destek alın"

Psikolog Başak Başgan da, şunları söyledi: