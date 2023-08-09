Depremin merkezi Kahramanmaraş’ın son hali havadan görüntülendi Büyük yıkımların ve can kayıplarının yaşandığı depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Afetin merkezi, yerini sessiz boşluklara ve molozlara bıraktı.

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İHA

Asrın felaketinde 6 ay geride kaldı...

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.

Toplam 11 kentin yerle bir olduğu depremde, 50 bini aşkın can kaybı yaşandı.

Yıkılan binlerce bina kentleri adeta yerle bir etti.

Çalışmaların ilk günden bu yana hız kesmeden sürdüğü kentlerde, hem hasarlı binaların yıkımı devam ediyor hem de konutlar inşa edilmeye devam ediyor.

Depremin merkezinde son durum

En fazla yıkımın yaşandığı ve depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kent merkezinin son durumu 6 ay sonra drone ile yeniden görüntülendi.

Binlerce insanın yaşadığı kent merkezi yerini sessiz meydanlara ve moloz yığınlarına bıraktı.

Çarşılar ayaklandırılıyor

Yıkımın en fazla yaşandığı Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarında yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Birçok noktaya konumlandırılan prefabrik çarşılar ile esnafın yeniden ayağa kalkması sağlanıyor.

"Deprem anını unutmak istiyoruz"

Azerbaycan Bulvarı’ndaki iş yerinin yıkılması sonrası Kahramanmaraş Merkez Çarşı’da faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden esnaf Yusuf Hekimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

13 yıldır sağlık sektöründe çalışıyoruz. Giyim, kıyafet ve terlik satışı yapıyoruz. Yerimizin yıkılmasından sonra belediyemiz bize bir yer ayarladı. 3 aydır çalışıyoruz. Bir an önce hızlı bir şekilde Kahramanmaraşımızın canlanmasını ve çarşımızın oluşmasını, eski günlerimizin yeniden olmasını istiyoruz. Esnaflarımızın ayağa kalkması yeniden eski hayatımıza dönmek istiyoruz. Deprem anını unutmak istiyoruz.

"Işıklarımızın yeniden yanmasını istiyoruz"

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde büfe işleten Mehmet Yalçın da, “Kahramanmaraş’ımızın sokaklarının canlanmasını istiyoruz. Önceki gibi canlılık yok özellikle Ebrar Sitesi boş. Geceleri ışıklar yanmıyor. Işıklarımızın yeniden yanıp sokaklarımızın aydınlanmasını istiyoruz. Allah’ın izni ile hep beraber şehrimizi ayağa kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan İbrahim Bahşi ise, “Kahramanmaraşımız güzel bir şehir. Depremlerde yıkıklar enkazlar oluştu. Bir yıl içinde Cumhurbaşkanımız söyledi toparlarız diye. Bunu da toparlayacağız inşallah.” diye konuştu.

53 bini aşkın bina ağır hasarlı

Yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta 53 binden fazla bina ağır hasar alırken, 20 binden fazla iş yeri ise kullanılamaz hale gelmişti.