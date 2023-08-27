Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 23 bini aşkın konteyner kuruldu 7 ay önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte yaşayan vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılandı. Bu süreçte şehrin 51 noktasında kurulan konteynerlerde 61 bin 721 afetzede misafir edildi.

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AA

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bini aşkın canımızı yitirdik...

Toplam 11 kentte binlerce bina yerle bir oldu, şehirler adeta enkaza döndü.

Devletin tüm imkanları ise depremzedeler için seferber edildi. Aradan geçen 7 aya rağmen bölgede ekiplerin hummalı çalışmaları sürüyor.

Verilen büyük mücadelelerle bir yandan enkazlar kaldırılıyor, bir yandan hasarlı binalar yıkılıyor, bir yandan da afet konutları yükseliyor.

Depremzedeler için seferber olundu

Bu süreçte bölgeyi terk etmeyen depremzedelerin de barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Öyle ki ilk olarak kışlık ardından yazlık konteynerler bölgeye yerleştirildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta depremin izlerinin silinmesi için yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

"Birlikte güçlüyüz..."

"Asrın felaketinin 201'inci günü, depremin merkez üssü Pazarcık" başlığıyla yayımlanan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Desteklerinden dolayı tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektörümüze, gönüllülerimize, emek veren tüm çalışanlarımıza ve aziz milletimizin her bir ferdine bir kez daha şükranlarımızı sunarız. Birlikte güçlüyüz."

51 noktada 23 bin 212 konteyner kuruldu

Paylaşımda, konteyner kentlere ve afet konutlarına ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Videoda asrın felaketinin izlerinin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarıyla silinmeye devam edildiği vurgulandı.

Kahramanmaraş genelinde, 51 noktada 23 bin 212 konteynerin kurulumunun tamamlandığı ve buralarda 61 bin 721 afetzedenin misafir edildiği aktarıldı.

Afet konutlarının yapımı sürüyor

Videoda, 2 bin 500 iş yeri yapımının tamamlanarak esnafa teslim edildiği ve 19 bin 418 afet konutunun yapımının hızla sürdüğü kaydedildi.