Depremin simgesi olmuştu! 128'inci saatte kurtulan Gizem bebek, 54 gün sonra annesine kavuştu

DHA

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihin en şiddetli depremleriyle sarsıldı.

Büyük yıkımların ve 50 bini aşkın can kaybının yaşandığı afette, zamana karşı yarışta enkazdan kurtulanlar acının ortasında teselli oldu.

Büyük mucizelerden biri de afetten etkilenen Hatay'da 128'nci saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan 2 aylık bebek oldu.

Güzelliği ve mucizesiyle depremin simgesi olan bebek, arama-kurtarma ekiplerine ve milyonlara büyük sevinç yaşattı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alan minik depremzedeye, hemşireler tarafından Gizem ismi verildi.

Tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Gizem bebek, ardından kurum bakımına alındı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirilen bebek, Etlik Şehir Hastanesi’nde yapılan kontroller sonrasında bakanlığa bağlı kuruluşa yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, refakatçisiz çocukların bulunması başlattığı çalışmalar kapsamında gelen ihbarlar değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonrasında aileyle iletişime geçildi. Aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlandığı tespit edildi.

Bu doğrultuda Gizem bebek, Ankara’dan özel uçakla Adana’ya götürüldü. Adana’da Gizem bebeği Bakan Derya Yanık karşıladı.

Bakan Yanık, bebeği Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş’a teslim etti.

Anne ve kızı depremin 54'üncü gününde annesine kavuşurken, bebeğin babası ve 2 erkek kardeşinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bakan Yanık, büyük kavuşmayı sağladıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 128 saat sonra çıkarılan Gizem bebek gerçekten bir mucize. Hayatta kalması ve hiçbir sağlık problemi yaşamaması hepimizi çok etkiledi. Adana Şehir Hastanemizde ilk tetkikler yapıldıktan sonra biz Gizem’i Ankara’da bakanlığımızın kuruluşuna aldık. Annesinin de bir taraftan tedavisi devam ediyor. Genel sağlık durumunda bir problem yok. İyileştikten sonra Gizem’i artık annesinin emanetine bırakacağız.



Ama Gizem artık bizim de bebeğimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman Gizem’in yanında olacak. Anneyle evladını kavuşturmak dünyanın en kıymetli işlerinden birisidir. O mutluluğa ortak olmak gerçekten bizim için de çok anlamlı oldu. Diliyor ve ümit ediyorum ki; Allah onlara uzun ve mutlu bir ömür nasip etsin, bir daha birbirlerinden ayrılmasınlar. Ülkemizde ve dünyadaki tüm çocuklar için hep güzellikler, iyilikler, refah, esenlik mutluluk olsun. Biz de o mutluluklara şahit olalım temennimiz budur.