Depremin üzerinden 8 ay geçti! Hatay'da 25 köy evinin anahtarları teslim edildi Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı kentte kırsal mahallelerdeki afetzedeler için yöresel mimariye uygun 25 köy evi tamamlandı.

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Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle yüzleşti.

50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli afetin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Bu süreçte depremzedelere nakdi yardımlar yapıldı, enkaza dönen kentler ayaklandırıldı.

Tüm bunların gölgesinde ise kısa sürede deprem konutları için harekete geçildi.

Şimdilerde büyük çoğunluğu teslim edilme aşamasına geldi.

Hatay'ın köy evleri tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ, bölgede yatay ve mimariye uygun konutlar inşa etti.

Bakan Mehmet Özhaseki de bugün depremden en fazla etkilenen Hatay'da anahtar teslim törenine katıldı.

"850 bin ev veya iş yeri yapılacak"

Altınözü ilçesindeki Babatorun kırsalında yapılan 25 köy evinin anahtar tesliminin yapıldığı törende, konuşan Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat'ta hepimizi derinden yaralayan, günlerce ve aylarca 85 milyonun evinde rahat edemediği bir olay yaşadık. bu olay bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkacak felaketti. Bizleri bu kadar üzen ve derinden sarsan bir olayla karşılaşmadık.

Sadece 11 il değil çevresindeki illerle birlikte 18 il bundan etkilendi. 14 milyon insanımız zarar gördü. Kötü günler geride kaldı.

Bizler bu gayretin içindeyken bir de deprem turistleri de vardı. Koca koca imkanları olduğu halde deprem bölgelerine gelip sadece selfie çekip, akşamında uçağa yetişip kahkahalarla dönenler de vardı.

Dönemde küçücük çocuklarımız kumbaralarından para verdiler. Senelerce hacı parası biriktiren insanlar AFAD’ın hesabına yatırdı. Böyle büyük bir milletin evlatlarıyız. Gece gündüz demeden koşuşturuyoruz 850 bin ev veya iş yeri yapılacak.