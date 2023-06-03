Depremin vurduğu Hatay'da 3 dakikalık beton örneğinden deniz kumu çıktı Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, binaların zemininden 15 dakikada alınması gereken numunenin yaklaşık 3 dakika içinde alındığı ve içinden deniz kumu karışımı olduğu görüldü.

İHA

Asrın felaketinde 4'üncü aya girildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve toplam 11 ili vuran depremin ardından, devlet tüm imkanlarını seferber etti.

Öyle ki enkaza dönen kentler kısa sürede ayaklandırılmaya başladı.

Bir yandan da afetzedeler için söz verildiği gibi afet konutları hızla yükseldi. Kimileri teslim dahi edildi.

İhmalkarlıklar günyüzüne çıktı

Bu süreçte ise ekiplerin çalışmalarıyla ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.

Yıkılan binlerce binada malzeme eksiklikleri ve deniz kumu tespit edildi.

Depremden en fazla etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve hafriyatı dönüştürme çalışmaları son hızla devam ediyor.

Yıkılan binaların yerleri dümdüz bir arazi olarak bırakılırken, ölüm olaylarının yaşandığı bölgelerde karot ve demir örneği alma işlemleri de sürüyor.

3 dakikada alınan karon örneğinden deniz kumu çıktı

Özellikle kentsel dönüşüm olaylarıyla gündeme gelen Antakya ilçesi Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yıkılan ve ağır hasarlı binaların enkazı kaldırıldı.

Bu noktada da hayatını kaybedenlerin yaşadığı binaların zeminleri yaklaşık bir metre kazılarak taşıyıcı sistemlerden karot makinesiyle 3 beton numunesi alındı.

Normalde sağlam bir zeminde ortalama 15 dakika süren beton numunesi alma işleminin, mevcut zeminde 3 dakika gibi kısa sürede alındığı görüldü.

Hemen ikiye bölünen numunenin içinde yoğun şekilde deniz kumunun olduğu görüldü.

"Ortalama bir binadan 3 karot ve 9 demir örneği alıyoruz"

Karot alma işlemlerini yürüten firma görevlisi Özgür Altan, şu ifadeleri kullandı:

Normalde binalardan da alıyorduk karotu. Şu an kepçe önümüzden temeli açıyor oradan alıyoruz. Diğer ekibimiz binalardan alıyor. Biz buradayız, dosya numarasına göre gidiyoruz. Bize gün içerisinde dosya numaraları veriliyor. Savcılık öncülüğünde kepçeyle yerler işaretleniyor. Biz de aynı şekil gelip karot ve demir örneği alıyoruz. Ortalama bir binadan 3 karot ve 9 demir örneği alıyoruz. Sağlam zeminde her aldığımız örnek için yarım saat, 45 dakika süre harcıyoruz.

"Örnek aldığımız yerler çok kötü durumda"

Aldıkları numunelerin çoğunun içinden kum çıktığını dile getiren Altan, "Karot makinesi çok rahat giriyor. Örnek aldığımız yerler çok kötü durumda. Hep deniz kumuyla yapılmış. Çok sağlıklı bir yer değil. Normal, sağlam bir zeminde 15 dakika sürüyor örneği almak, burada 3 dakika falan sürüyor. Çürük ve deniz kumu olmasından dolayı makine rahat gidiyor." diye konuştu.