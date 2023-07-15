Depremin vurduğu Hatay'da 69 köy evinin daha temeli atıldı 6 Şubat depremlerinden önemli ölçüde etkilenen Hatay’ın Altınözü ilçesinde, inşa edilmeye başlanan köy evlerindeki 17 blokta çalışmalar devam ediyor.

İHA

Deprem bölgesinde konutlar hızla yükseliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, aradan geçen 5 aya rağmen hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Bir yandan büyük yıkımların yaşandığı kentlerde enkazlar kaldırılıyor, bir yandan da afet konutları inşa ediliyor.

Konutlar tamamlanıyor

Önceki doğal afetlerde olduğu gibi asrın felaketinde de konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanmasına yönelik söz verildi.

Öyle ki, hız kesmeden çalışmalara başlandı ve köy evleri de dahil olmak üzere konutlar yükselmeye başladı.

69 köy evinin temeli atıldı

Bir çalışma da afetten büyük ölçüde etkilenen Hatay'da yürütülüyor.

Altınözü ilçesinde de depremzede vatandaşlar için inşa edilen Boynuyoğun Mahallesi’nde temeli atılan 69 köy evinin 3 ayrı projesinin olduğu da vurgulandı.

Boynuyoğun Mahallesi’nde inşa edilen köy evlerinin hepsinin 3+1 olduğu belirtildi.

Köy evlerinin 122 metrekare ile 130 metrekare arasında değiştiğine ve evlerin bir kısmında da ahır olduğuna da değinildi.