Depremin vurduğu İslahiye'de deprem konutlarında sona gelindi Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 13 Şubat'ta yapımına başlanan toplam 17 bloklu deprem konutlarından 6'sı tamamlanma aşamasına geldi.

İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en büyük depremleriyle karşılaştı.

Yaşanan binlerce yıkımın ardından devletin tüm imkanları afetten etkilenen 11 kente seferber edildi.

Yaralar kısa sürede sarılırken, vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları tek tek karşılandı.

Bu süreçte geçici barınma merkezleri kurulurken, bir yandan da söz verildiği gibi afet konutlarının temeli eş zamanlı olarak atıldı.

Öyle ki, bayramda ilk konutların teslimi dahi yapıldı.

3 ayda yükselen konutlardan biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşa edildi.

17 bloklu afet konutu yükseliyor

İlk etapta Değirmencik Mahallesi'nde yapılacak 399 TOKİ konutunun yapımına 13 Şubat'ta başlanmıştı.

TOKİ tarafından yapılan ve yaklaşık 90 gün gibi kısa süre içerisinde yürütülen çalışmalarda, önce zemin ve temel etüd çalışmaları tamamlanırken, yapılan ihalenin ardından ise bazı binaların temel kazma ve inşa çalışmaları başlandı.

Temellerin ardından ise bazı binaların kaba inşaatına başlandı. 17 bloktan oluşan konutlardan 6'sı tamamlanma aşamasına geldi.

Bazı blokların çatıları bile örülerek, alçı yapımına geçilirken, bazılarında ise temel atma ve kat çıkma işlemleri sürüyor.

İnşaatın idari amiri Muhammet Furkan Baybek, inşaatların tamamlanması için kendilerine verilen sürenin 8 ay olduğunu hatırlatırken, kendilerinin daha da erken tamamlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

"Teslimat için 8 ay gibi bir kısa süre verildi"

Baybek, şu ifadeleri kullandı: