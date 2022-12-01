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    Depremzededen İmamoğlu’na tepki: Deprem bitti deprem

    7 gün önce yaşanan deprem sebebiyle çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, bir depremzede kadının yanağını sıkmak istedi. Kadın, "Elleme beni deprem bitti" diyerek tepki gösterdi.
    • 01.12.2022 - 08:50
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    Depremzededen İmamoğlu’na tepki: Deprem bitti deprem

    Düzce' 23 Kasım'da 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

    Çevre illerden de hissedilen deprem büyük korkuya neden oldu.

    Devletin tüm imkanları depremzedeler için seferber edildi ve bölgede ilk olarak çadır kent kuruldu.

    280 konteyner sevk edildi

    Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca acil barınma ihtiyacının karşılanması için bölgeye 280 konteyner sevk edilmesi kararlaştırıldı.

    Afetin yaşandığı ilk günden itibaren depremzedeler yalnız bırakılmadı.

    Depremzededen İmamoğlu’na tepki: Deprem bitti deprem #1

    7 gün sonra ziyaret etti

    İHA'nın aktarımına göre; depremin üzerinden 7 gün geçmişken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti.

    Depremzededen İmamoğlu’na tepki: Deprem bitti deprem VİDEO

    Depremzededen İmamoğlu’na tepki: Deprem bitti deprem #2

    "Elleme beni, deprem bitti"

    Depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan İmamoğlu, Gölyaka’da bir depremzede kadının yanağına dokunmak istedi.

    Ancak Ekrem İmamoğlu, burada depremzede kadından beklemediği tepki ile karşılaştı. Kafasını hızla geriye çeken kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı.

    Ekrem İmamoğlu ise yoluna devam ederken, 'olsun' demekle yetindi.

    Depremzededen İmamoğlu’na tepki: Deprem bitti deprem #3


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