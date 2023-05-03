Derya Yanık: 732 gencimizin kamu kurumlarına yerleştirmesini yapacağız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni'nde çocuklar için yapılan çalışmalara değindi.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı.

Bakan Yanık, burada konuşma yaparak önceliklerinin devletin koruması altında bulunan çocuklara aile sıcaklığında hizmet sunmak olduğunu belirtti.

Bakan Yanık, 2002'den bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranının yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükseltildiğini aktardı.

"Çağdaş toplum olmanın ön koşulu sosyal devlet olmaktan geçiyor"

Yanık, çağdaş toplum olmanın ön koşulunun sosyal devlet olmaktan geçtiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

Sosyal devlet, hem vatandaşlarına her alanda fırsat eşitliği sunar hem de dezavantajlı kesimlerini korur. Sosyal hizmet anlayışımızı, ailelerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Bakanlık olarak bütün hizmetlerimizi hak temelli anlayışla belirliyor ve hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün milletimize sunuyoruz.

"Önceliğimiz devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımız"

Nüfusun üçte birini teşkil eden çocuklara, tüm illerde devletin sevgisini ve şefkatini ulaştırdıklarını dile getiren Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çocuklarla ilgili çalışmalarımızın odağında çocuğun huzurlu aile ortamında sağlıklı birey olarak yetişmesi yer alıyor. Bu anlamda önceliğimiz devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımıza aile sıcaklığında hizmetler sunmaktır. 2002'den bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükselttik. Aile odaklı hizmetlerimizin yanı sıra bakım kuruluşlarımızda da çocuklarımızı korumaya devam ediyoruz. Türk ve yabancı uyruklu tüm çocuklarımıza güler yüzle bakım sunan kuruluşlarımızı, onların ihtiyaçları doğrultusunda güncelledik.

"Gençlerin sosyal hayata uyum sağlamasını kolaylaştırdık"

Çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kurdukları yaşam modelleriyle gençlerin sosyal hayata uyum sağlamasını kolaylaştırdıklarını belirten Yanık, bu kapsamda 14 bin 273 çocuğun bulunduğunu bildirdi.

Yanık, çocukları devlet korumasına almanın yanı sıra onları risk içeren durumlardan korumak için mobil ekiple takip etmeyi sürdürdüklerini, bugüne kadar farklı risk gruplarından 222 bin 693 çocuğa ulaşarak, 14 bin 662 okul ziyareti yaptıklarını ve 50 bin 4 aileyle görüştüklerini kaydetti.

"Gençleri meslek sahibi olduklarında da yalnız bırakmıyoruz"

Bütün süreçlerde çocukların ve gençlerin yanında olduklarını belirten Yanık, şunları söyledi:

Bütün evlatlarımızın eğitim hayatlarındaki başarıyı, mesleklerindeki ilerlemeyi ve hayallerinin gerçekleştiğini gördükçe çok mutlu oluyoruz. 2022'de korumamız altındaki çocuklarımızdan 312'si üniversite eğitimlerine başladı. Biz çocuklarımızın okul başarısıyla birlikte sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ediyoruz. 5 bin 241 çocuğumuz en az bir spor branşıyla ilgileniyor. Şu an 7 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız sporcu çocuğumuz var. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla ülkemizi temsil ediyorlar, göğsümüzü kabartıyorlar. Tabii bu sayılar bizim için yeterli değil. Artması ve çoğalması için hem üniversite başarısının hem spor ve sanattaki sosyal faaliyetlerdeki başarının artması için elimizden geleni yapmaya, desteklemeye devam edeceğiz.

Meslek sahibi olan gençler

Devletin, meslek sahibi olan gençlerin emeğini en doğru şekilde değerlendirmeye özen gösterdiğini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

1988 yılından 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi gencimiz istihdam edilirken, 2003-2022 yılları arasında 38 bin 601 gencimizi kamuya yerleştirdik. 2018'de yaptığımız yasal düzenleme ile gençlerimize mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı getirdik. İstihdam hakkı olan çocuklarımızın başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık. Sınav uygulamasını kaldırdık ve hak sahibi gençlerimizin kamu kurumlarına kura yöntemiyle yerleştirilmesini sağladık. Yılda bir kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz. Gençlerimizin özel sektörde de istihdamını artırmak adına 2018'den itibaren teşvik edici politikalarımızı ayrıca özel sektör düzleminde uygulamaya başladık.

"732 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini yapacağız"

Gençlerin, özel sektörde çalışmaları halinde, SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak ödediklerini belirten Yanık, bu kapsamda bugüne kadar 10 bin 313 genci özel sektörde istihdama ulaştırdıklarını anımsatarak şöyle konuştu: