Deva Partili İdris Şahin açıkladı! CHP işbirliğinden karşılığını alamadık... Seçimlerde CHP listelerinden 15 milletvekili kazanan Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, hak yiyerek kontenjan elde ettiklerini kabul etmezken, "CHP ile işbirliğinde karşılığını alamadık" cümlelerini kurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktı.

14 Mayıs’ı 28 Mayıs’a bağlayan seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha galip çıktı.

Seçimlere 6’lı masa adı altında girerken HDP’nin desteğini de beraberinde götüren muhalefette yenilgiye rağmen en fazla kar elde eden grup ise küçük partiler oldu.

Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden tam olarak 39 vekil aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığı bir kez daha tartışılırken, Deva Partisi'nin haksız milletvekili kazandığı da gündemdeydi.

"Kimseye borcumuz yok"

Ali Babacan ise bu tepkilere karşılık olarak "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var." cümlelerini aktardı.

Konu tartışılmaya devam edilirken, son açıklama da Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin’den geldi.

"CHP'den karşılığını alamadık"

Nevşin Mengü’nün YouTube kanalına konuk olan Şahin, düşüncelerini beyan etti.

İdris Şahin’in buradaki “ CHP ile işbirliğinde Deva Partisi olarak karşılığını alamadık” cümleleri gündem oldu.

"Acımasızca eleştiri..."

Şahin şu cümlelerle devam etti;

Seçimler öncesinde işbirliği yapılmadan öncesinde başlayan listeler aşamasında devam eden ve seçimler sonrasında da artarak CHP’ni sözde desteklediğini ifade eden bir kısım medya kuruluşlarının acımasızca seçim mağlubiyetinden sonraki süreç içerisinde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem CHP yönetimini hem de CHP ile işbirliği yapıp seçimlere giren biz dahil olmak üzere diğer siyasi partiler olmak üzere acımasızca eleştirdiğini görüyoruz.

"Zinhar itiraz ediyoruz ve kabul etmiyoruz"

Ve onlar ısrarla şunu ifade ediyorlar ki Deva Partisi’nin parlementoya giren milletvekillerinin hak etmeden CHP’nin kontenjanından ve onların hakkını alarak girdiği noktasında bir kısım değerlendirmeler var. Biz buna zinhar itiraz ediyoruz ve kabul etmiyoruz.

"Anketler ellerindeydi"